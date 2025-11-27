Apple destrona Samsung em vendas de telemóveis pela primeira vez em 14 anos

Um estudo de mercado da Counterpoint Research publicado hoje e citado pela CNBC indica que a Apple deverá terminar o ano com uma quota de 19,4% no mercado global de `smartphones`, enquanto a Samsung deverá ficar para trás, com 18,7%.

Especificamente, a gigante norte-americana deverá vender aproximadamente 243 milhões de iPhones em todo o mundo este ano, informou a Counterpoint Research.

Por regiões, as vendas do novo iPhone 17 e do iPhone Air nos Estados Unidos, nas primeiras quatro semanas após o lançamento, foram 12% superiores às da série iPhone 16, excluindo o iPhone 16e.

Na China, as vendas da série iPhone 17 durante o mesmo período foram 18% superiores às do seu antecessor, adiantou a mesma fonte.

"Para além da receção muito positiva do mercado à série iPhone 17, o principal fator para a melhoria das previsões de fornecimentos é que o ciclo de substituição atingiu o seu ponto de inflexão. Os consumidores que compraram `smartphones` durante a pandemia de COVID-19 estão agora a entrar na fase de atualização", afirmaram os analistas da empresa.

A Samsung, por sua vez, pode enfrentar desafios nos segmentos de entrada e de gama média do mercado de smartphones por parte dos fabricantes chineses, o que pode dificultar a capacidade da gigante sul-coreana de recuperar a liderança, acrescenta a Counterpoint.