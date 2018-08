Apple é a primeira empresa do mundo a valer um bilião de dólares

RTP02 Ago, 2018, 20:19 / atualizado em 02 Ago, 2018, 20:20 | Economia

A empresa, fundada em 1976 por Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak, alcançou um marco histórico ao ver as suas ações atingir o valor de 207,05 dólares em Wall Street.



Em 2006, um ano antes do lançamento do iPhone, a empresa gerou menos de 20 mil milhões de dólares em vendas e teve um lucro líquido de apenas dois mil milhões.Desde a criação da primeira versão do iPhone, em 2007, já foram vendidos 1,2 mil milhões de dispositivos.



Desde que Tim Cook substituiu Jobs como diretor executivo, em 2011, as ações cresceram dois mil por cento.



Na terça-feira, a Apple tinha anunciado uma subida de mais de 30 por cento no lucro trimestral causado, principalmente, pelo aumento do preço de venda dos iPhones.



Ao longo desses três meses, a gigante da tecnologia acumulou um lucro de 11,5 mil milhões de dólares e atingiu um recorde de 53,3 mil milhões em vendas, levando a que o anterior valor da empresa, 935 mil milhões, subisse agora para um bilião.



Luca Maestri, diretor financeiro da Apple, declarou que “o crescimento foi forte em todo o mundo”.



Os bons resultados contrastam com os do Facebook, que sofreu o seu pior dia na história da bolsa na semana passada, com as ações a cair mais de 20 por cento e perdendo, assim, mais de 120 mil milhões de dólares.



Os rivais da Apple terão agora de se esforçar para conseguir ultrapassar o recorde. A Amazon, que era considerada a empresa com mais probabilidades de ser a primeira a alcançar o bilião de dólares, ficou em segundo lugar e vale atualmente 883 mil milhões de dólares, tendo também apresentado lucros acima dos esperados na semana passada.



A terceira mais valiosa empresa a nível mundial é a Alphabet (controladora do Google), avaliada em 845 mil milhões de dólares.