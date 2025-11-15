Apple prepara sucessão do presidente executivo Tim Cook

A Apple está a preparar a sucessão de Tim Cook. O atual presidente executivo da empresa deverá estar de saída do cargo, de acordo com o jornal Financial Times.



Cook assumiu a liderança da gigante tecnológica há 14 anos, em 2011, após a saída do criador da Apple, Steve Jobs, que morreu nesse mesmo ano.



O Financial Times adianta que a retirada de Tim Cook da liderança de uma das mais valiosas empresas do mundo deverá acontecer até ao próximo ano.



O jornal citou pessoas familiarizadas com as discussões internas da empresa.



John Ternus, vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, é amplamente considerado o sucessor mais provável de Cook, de acordo com as mesmas fontes.



É, porém, improvável que a Apple nomeie um novo CEO antes do seu próximo relatório de resultados no final de janeiro, que cobre o período crítico das festas de fim de ano, afirmou o Financial Times.