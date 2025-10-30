Apple quase duplica resultados apesar de vendas de iPhone abaixo do esperado

No quarto trimestre do ano fiscal (que termina em setembro), a Apple registou um lucro líquido de 27,5 mil milhões de dólares (23,8 mil milhões de euros), quase o dobro em relação ao ano anterior (+86%), segundo os resultados hoje divulgados.

As vendas do iPhone ficaram-se pelos 49 mil milhões de dólares (+6%), abaixo do previsto pelos analistas.

A Apple lançou o iPhone 17 no dia 19 de setembro, poucos antes do final do ano fiscal.

A empresa sediada em Cupertino, na Califórnia, compensou o fraco desempenho do iPhone com os serviços (+15%), que incluem a App Store, música (Apple Music) e vídeo (Apple TV), bem como armazenamento na `nuvem` (iCloud).

A Apple beneficiou também do forte crescimento das vendas dos seus computadores Mac (+13%).

A receita total atingiu os 102,4 mil milhões de dólares (+8%), superando ligeiramente a previsão dos analistas.

Geograficamente, a empresa cofundada por Steve Jobs apresentou uma desaceleração na China (-3,6%), enquanto todas as outras regiões registaram um crescimento das receitas, principalmente a Europa (+15%).