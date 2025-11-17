Apreendidas 1.326 garrafas. ASAE desmonta "unidade ilegal" de vinho do Douro

“A unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro”.



Foto: ASAE



, revelou esta segunda-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.Durante esta operação, segundo um comunicado da ASAE.“Foi ainda”, lê-se na mesma nota.Os, “tendo a operação contado com o apoio técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. (IVDP) sobre a origem dos vinhos”.A operação, explica também a ASAE, “ teve como foco a salvaguarda da autenticidade e da qualidade dos vinhos da Região, assegurando o rigor em todas as fases da produção, embalamento, distribuição e comercialização, garantindo que os produtos respeitem as origens geográficas declaradas”.“O sector vitivinícola é um dos sectores de maior relevância na economia nacional, pelo que a ASAE continuará a reforçar ações de inspeção neste setor, no combate a práticas fraudulentas e enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos”, remata a entidade.