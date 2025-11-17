Economia
Apreendidas 1.326 garrafas. ASAE desmonta "unidade ilegal" de vinho do Douro
A operação de fiscalização enquadrou-se no “combate às práticas de fraudulentas de vinhos com Denominação de Origem Protegida, Denominação de Origem Controlada e Indicação Geográfica Protegida”.
Uma ação de fiscalização realizada em Vila Real levou ao desmantelamento de uma “unidade ilegal de engarrafamento de vinho do Douro”, revelou esta segunda-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Durante esta operação “foi detetada uma parede dissimulada e falsa que escondia uma zona onde era efetuado o engarrafamento e distribuição e vinhos DOC Douro e onde estavam armazenadas garrafas de vinho preparadas para serem rotuladas ilegalmente”, segundo um comunicado da ASAE.“A unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro”.
“Foi ainda instaurado um processo-crime pela prática do crime de usurpação de denominação de origem”, lê-se na mesma nota.
Os factos apurados pela ASAE foram entretanto reportados ao Departamento de Investigação e Ação Penal, “tendo a operação contado com o apoio técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. (IVDP) sobre a origem dos vinhos”.
Foto: ASAE
A operação, explica também a ASAE, “ teve como foco a salvaguarda da autenticidade e da qualidade dos vinhos da Região, assegurando o rigor em todas as fases da produção, embalamento, distribuição e comercialização, garantindo que os produtos respeitem as origens geográficas declaradas”.
“O sector vitivinícola é um dos sectores de maior relevância na economia nacional, pelo que a ASAE continuará a reforçar ações de inspeção neste setor, no combate a práticas fraudulentas e enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos”, remata a entidade.
Durante esta operação “foi detetada uma parede dissimulada e falsa que escondia uma zona onde era efetuado o engarrafamento e distribuição e vinhos DOC Douro e onde estavam armazenadas garrafas de vinho preparadas para serem rotuladas ilegalmente”, segundo um comunicado da ASAE.“A unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro”.
“Foi ainda instaurado um processo-crime pela prática do crime de usurpação de denominação de origem”, lê-se na mesma nota.
Os factos apurados pela ASAE foram entretanto reportados ao Departamento de Investigação e Ação Penal, “tendo a operação contado com o apoio técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. (IVDP) sobre a origem dos vinhos”.
Foto: ASAE
A operação, explica também a ASAE, “ teve como foco a salvaguarda da autenticidade e da qualidade dos vinhos da Região, assegurando o rigor em todas as fases da produção, embalamento, distribuição e comercialização, garantindo que os produtos respeitem as origens geográficas declaradas”.
“O sector vitivinícola é um dos sectores de maior relevância na economia nacional, pelo que a ASAE continuará a reforçar ações de inspeção neste setor, no combate a práticas fraudulentas e enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos”, remata a entidade.