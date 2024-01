As notas de 100 euros foram as mais falsificadas, alterando a tendência verificada em anos anteriores, segundo o Banco de Portugal.

No total, foram apreendidas 16.723 contrafações de notas em Portugal,3,68% do total apreendido no Eurosistema, um aumento em relação a 2022.



O supervisor considera que a quantidade de contrafações é residual quando comparada com os quase 30 mil milhões de notas de euro em circulação.