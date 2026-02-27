Apreensão de notas de euro contrafeitas desce 20% para quase 9.000 em 2025

Segundo o banco central, as 8.839 notas apreendidas representam 2% do total apreendido nos países que partilham a moeda única europeia, pelo que considera a quantidade de contrafações "muito reduzida" quando comparada com os cerca de 31 mil milhões de notas de euro em circulação.

"Em 2025, correspondeu a 14 notas contrafeitas por cada milhão de notas genuínas em circulação, um dos níveis mais baixos desde o lançamento do euro", disse o BdP.

A diminuição das notas contrafeitas apreendida aconteceu em todas as denominações, sendo a exceção a nota de 50 euros (aumentou 40% para 3.327 notas apreendidas).

Aliás, em 2025, as notas contrafeitas mais apreendidas foram as de 50 euros quando em 2024 tinham sido as de 20 e 10 euros.

Segundo o BdP, a maior parte das contrafações apreendidas poderiam ser detetadas com base no método `Tocar -- Observar -- Inclinar`, sem recurso a outros equipamentos (como lupas ou máquinas), para verificar a existência dos elementos de uma nota autêntica (caso da textura e firmeza do papel de algodão, marca de água ou filete de segurança), acrescentando que as pessoas devem verificar as notas quando as recebem, uma vez que uma nota contrafeita não é reembolsada e a passagem de nota contrafeita constitui um crime.