Apresentado na Coreia do Sul projeto de lei para reduzir taxas dos EUA

O projeto de lei prevê a criação de um fundo especial para financiar o investimento prometido de 350 mil milhões de dólares (cerca de 302 mil milhões de euros) aos Estados Unidos, em troca da redução das tarifas aduaneiras de Washington sobre veículos e peças de veículos, entre outros, de 25% para 15%.

Do valor total, 150 mil milhões de dólares (129,5 mil milhões de euros) destinam-se ao setor naval norte-americano, enquanto os restantes 200 mil milhões de dólares (172,7 mil milhões de euros) vão ser investidos, em tranches anuais de até 20 mil milhões de dólares (17,3 mil milhões de euros), em vários setores estratégicos dos EUA.

Embora a proposta legislativa ainda vá ser analisada pelo parlamento sul-coreano, com a mera apresentação do documento aplica-se a redução tarifária com efeitos retroativos a 01 de novembro, em linha com o memorando de entendimento bilateral assinado em meados deste mês.

O Ministério do Comércio da Coreia do Sul enviou uma carta ao secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a informar que a proposta de lei para aplicar o memorando de entendimento já foi apresentada à Assembleia Nacional sul-coreana e a solicitar que a redução retroativa seja aplicada em conformidade.