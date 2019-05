Partilhar o artigo Aprovada recuperação integral do tempo de serviço dos professores mas sem calendário definido Imprimir o artigo Aprovada recuperação integral do tempo de serviço dos professores mas sem calendário definido Enviar por email o artigo Aprovada recuperação integral do tempo de serviço dos professores mas sem calendário definido Aumentar a fonte do artigo Aprovada recuperação integral do tempo de serviço dos professores mas sem calendário definido Diminuir a fonte do artigo Aprovada recuperação integral do tempo de serviço dos professores mas sem calendário definido Ouvir o artigo Aprovada recuperação integral do tempo de serviço dos professores mas sem calendário definido