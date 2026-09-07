País
Arábia Saudita. Empresas portuguesas avançam em força na área da saúde
Inteligência artificial, novas tecnologias na medicina e saúde, são o começo de uma jornada a caminho da internacionalização das empresas portuguesas.
A DigestAID, a ITGEST Group, a Ciberbit e a NB Clinic, são as empresas que assinaram memorandos, durante a 7.ª Reunião Oficial Conjunta dos Conselhos Empresariais Portugal-Arábia Saudita, que decorreu na CIP - Confederação Empresarial de Portugal.
Mas as parcerias tendem a aumentar, os sauditas dizem que este é o momento para os empresários portugueses se lançarem na sua internacionalização, naquele país.
Segundo Alwalid Albaltan, presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, depois da saúde outras parecerias poderão chegar, na área do desporto ou mesmo no turismo.
A missão saudita esteve, em Portugal, tendo visitado várias empresas, no Porto e Lisboa, entre 25 de agosto e 1 de setembro.
Mas as parcerias tendem a aumentar, os sauditas dizem que este é o momento para os empresários portugueses se lançarem na sua internacionalização, naquele país.
Segundo Alwalid Albaltan, presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, depois da saúde outras parecerias poderão chegar, na área do desporto ou mesmo no turismo.
A missão saudita esteve, em Portugal, tendo visitado várias empresas, no Porto e Lisboa, entre 25 de agosto e 1 de setembro.
O número de empresas portuguesas na Arábia Saudita tem aumentado. Neste momento são cerca de 60.