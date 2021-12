Arcos de Valdevez e Ponte da Barca exigem "prioridade" para ligação à Galiza

Em comunicado hoje enviado às redações, a Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, explicou que a reivindicação foi transmitida à Infraestrutura de Portugal (IP) numa reunião que analisou a intervenção naquela ligação rodoviária.

Os dois autarcas sociais-democratas [João Manuel Esteves - Arcos de Valdevez e Augusto Marinho - Ponte da Barca] "reiteraram a importância estratégica da via para a competitividade destes municípios e da região, pois permitirá colocar as pessoas e as mercadorias a pouco tempo das redes rodoferroviárias principais de ligação a Madrid e ao centro da Europa".

Segundo os dois municípios, "a via também permitirá a ligação com ao comboio de Alta Velocidade (AV/TGV) que permite as ligações em alta velocidade entre Madrid-Galiza, que entra em funcionamento este mês".

"A melhoria das condições de circulação aumenta a segurança rodoviária, potencia o turismo, e impulsiona a economia, devido à ligação direta à Espanha e ao comboio de alta velocidade, em Ourense", sustentam.

Há mais de uma década que as duas autarquias têm vindo a reivindicar esta ligação, nomeadamente junto do Governo Português, para que seja considerada como "prioritária" para "alavancar as relações económicas e transfronteiriças e a atratividade dos municípios e da região".

A obra faz parte do plano rodoviário português, bem como do plano da Junta da Galiza

A obra integrou o Plano de Proximidade da Infraestruturas de Portugal, com a denominação "460 - EN 203/304-1 Beneficiação entre Ponte da Barca e Lindoso", para lançamento no ano de 2017 e com uma dotação de 3,5 milhões de euros.

Já em 2020, os dois autarcas enviaram uma "missiva" ao primeiro-ministro a exigir a melhoria daquela ligação, sublinhando a sua importância para o reforço das ligações rodoviárias ao mercado económico transfronteiriço e europeu (nomeadamente à estação de Celanova do TGV da linha Madrid-Galiza e à autoestrada A52).

Naquele ano, também os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viana do Castelo exigiram ao Governo a conclusão de obras de ligação fronteiriça, reclamadas "há muito pela região", pela "extrema importância para a competitividade do território".