Argélia, Níger e Nigéria avançam na construção de gasoduto trans-saariano

O gasoduto de mais de 4.000 quilómetros ligará Warri (Nigéria) a Hassi R`Mel (Argélia), através do Níger, e permitirá o acesso até 30 mil milhões de metros cúbicos por ano a partir do país do Magrebe, ligado pelo Medgaz a Espanha, pelo Transmed a Itália, para além do futuro Galsi, cuja construção está em curso com a ilha da Sardenha.

O acordo de hoje marca o início dos trabalhos para "examinar todos os aspetos do projeto, incluindo o progresso da implementação do roteiro acordado em Abuja [Nigéria]" que prevê a sua construção dentro de um "curto" período de tempo, informou a agência noticiosa argelina APS.

Os ministros da Energia dos três países - Mohamed Arkab, Timipre Sylva e Mahamane Sani Mahamadou, da Argélia, Nigéria e Níger, respectivamente - realizaram hoje a terceira cimeira tripartida sobre o TSGP em Argel, numa altura em que a Europa procura diversificar as suas fontes de energia.

Os três países africanos reativaram recentemente o projeto devido à situação geopolítica, marcada por uma forte procura de petróleo e gás, por um lado, e por uma estagnação da oferta devido à queda dos investimentos, por outro.

Os três líderes destacaram a contribuição do projeto para a criação de um mercado de energia africano, bem como o agrupamento da engenharia e dos recursos das empresas nacionais de hidrocarbonetos, para o desenvolvimento de uma indústria independente.