Argentina assina contrato com a China para construir central nuclear

O contrato, entre as estatais Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) e a National Nuclear Corporation of China (CNNC) foi assinado por José Luis Antúnez, diretor da empresa argentina, e pelo presidente da empresa chinesa, Yu Jianfeng.

A Atucha III terá uma potência de geração bruta de energia de 1.200 megawatts hora, ficará instalada no Complexo Nuclear de Atucha, na cidade de Lima, província de Buenos Aires, e terá uma vida útil inicial de 60 anos.

O projeto para a construção da central envolve um investimento de 8.300 milhões de dólares (cerca de 7.340 milhões de euros), de acordo com o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, também presente no ato de assinatura do contrato.

O contrato prevê a disponibilização da engenharia, construção, aquisição e entrega de um reator do tipo HPR-1000, que utilizará urânio enriquecido como combustível.

As obras de construção terão início no final deste ano e vão criar mais de 7.000 postos de trabalho, prevendo o contrato a integração de cerca de 40% de fornecedores nacionais.

A assinatura do contrato ocorreu poucos dias depois da viagem do Presidente argentino, Alberto Fernandez, à China.