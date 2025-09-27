Argentina coloca 7,3 biliões de peso de dívida pública no mercado interno

A operação de hoje foi a primeira do Tesouro no mercado de dívida doméstico depois do apoio recebido há dias dos EUA, que prometeu uma ajuda financeira milionária à Argentina, confrontada pelas pressões cambiais e as escassas divisas para enfrentar em 2026 os elevados reembolsos de dívida que tem de fazer a credores privados internacionais.

O dinheiro obtido hoje vai permitir ao Tesouro refinanciar a totalidade da dívida em mãos privadas que vai vencer no curto prazo, no montante de 5,6 biliões de pesos.

A operação de hoje era esperada com atenção, por ser a primeira depois do anúncio feito esta semana de negociações em curso para receber assistência financeira dos EUA, que garanta recursos à Argentina que lhe permita responder às pressões cambiais e aos compromissos da dívida.