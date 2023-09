Argentina planeia exportar gás natural para Brasil

O ministro da Economia e candidato à presidência da Argentina, Sergio Massa, anunciou que na próxima sexta-feira serão abertos os envelopes com as propostas das empresas que participam do processo de licitação para o Gasoduto do Norte e outras obras complementares fundamentais para abastecer o norte do país com gás natural produzido na formação de hidrocarbonetos não convencionais de Vaca Muerta, substituindo as importações da Bolívia.

O projeto levará o gás de Vaca Muerta, no sudoeste da Argentina, às províncias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta e Jujuy, para responder à procura de centrais térmicas, indústrias e habitações e permitir o desenvolvimento de novas atividades, nomeadamente a extração de lítio e cobre.

"Também nos permitirá começar a exportar gás de Vaca Muerta para o Mato Grosso do Sul, no centro do Brasil, utilizando a Bolívia", disse Massa.

Fontes oficiais indicaram que, além de enviar gás natural para a Bolívia e o Brasil, o projeto do Gasoduto Norte pode eventualmente permitir a exportação de gás natural para o norte do Chile.

O projeto vai exigir um investimento de 710 milhões de dólares (671 milhões de euros) e deve estar pronto em meados de 2024, gerando três mil empregos diretos e 12 mil indiretos.