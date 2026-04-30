Ariane 6 lançou segundo lote de satélites para a Amazon Leo

O foguetão descolou às 05:57 locais (09:57 em Lisboa) do centro da Agência Espacial Europeia (AEE) em Kourou, na Guiana Francesa, na América do Sul, nos momentos finais da janela de lançamento planeada e com o céu nublado, segundo um correspondente da agência noticiosa France-Presse.

Este foi o sétimo voo do foguetão Ariane 6, devendo os satélites separar-se uma hora e 54 minutos após o lançamento.

Os aparelhos ficarão colocados numa órbita terrestre baixa, entre 160 e 2.000 quilómetros acima da superfície da Terra, e além da cobertura de internet também podem ser utilizados na observação da Terra e na vigilância ambiental.

A multinacional tecnológica Amazon Leo, de Jeff Bezos, pretende rivalizar com a Starlink, de Elon Musk, que conta já com 10.162 satélites em órbita, indica a AFP.

Referindo dados da Look Up, uma `startup` francesa especializada em vigilância espacial, a France-Presse adianta que a constelação da Amazon Leo tem atualmente apenas 239 satélites dos 3.200 previstos na meta inicial.

A Arianespace vai realizar um total de 18 lançamentos para a Amazon Leo, o seu principal cliente comercial.