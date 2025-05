Arménio Carlos diz que "os cordeirinhos" já mostram a sua verdadeira pele

O antigo líder daquela central sindical, que hoje se juntou na Amadora ao secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, na campanha da CDU, abordou a discussão dos últimos dias sobre a greve da CP e as declarações do Governo, que admite a possibilidade de se alterar a lei da greve.

"Nos últimos dois dias, aqueles que andavam como cordeirinhos já começaram a mostrar a sua verdadeira pele de lobos. Aí estão eles a dizer que é preciso mexer na lei laboral, que é preciso tocar na lei da greve", criticou.

Arménio Carlos apelidou ainda o ministro das Infraestruturas de um "embuste".

"Recordamos que em 2015 o secretário de Estado das Infraestruturas chamava-se Miguel Pinto Luz e, dois dias depois da moção de rejeição que derrotou o Governo de Passos Coelho, acabou por viabilizar a privatização da TAP", disse.

Segundo o antigo secretário-geral da CGTP, Miguel Pinto Luz é "um novo catavento".

"Aquilo que ontem podia ser feito, hoje já não pode ser feito", afirmou.