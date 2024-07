Arranca reunião no G20 rumo ao consenso para uma aliança contra a fome

As reuniões do G20 que arrancam hoje irão culminar com o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome na quarta-feira.

O embaixador Maurício Carvalho Lyrio, chefe da equipa negociadora brasileira no G20, escreveu no site oficial do evento que os países do grupo estão a negociar um documento que visa "dar um empurrão na mobilização de recursos e no intercâmbio entre instituições que lidam com ampliação do acesso à água e a rede de saneamento"

Outro dos temas que serão abordados entre hoje e terça-feira é a redução das desigualdades e o acesso a recursos para combater as alterações climáticas, detalhou o embaixador brasileiro.

Documentos sobre estas matérias, e ainda sobre a redução das desigualdades raciais e de género, estão a ser negociados e a presidência brasileira do G20 espera que possam ser aprovados durante a Reunião Ministerial de Desenvolvimento, que contará com a presença da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, já que Portugal é um dos países observadores convidados pela presidência brasileira.

Estes primeiros dois dias de reuniões lançarão as bases para, na quarta-feira, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e de vários ministros internacionais, o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

O objetivo passa por formalizar os documentos da iniciativa e, com isso, possibilitar a adesão dos países interessados.

A partir de quarta-feira, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza passará a estar aberta a adesões, com a expectativa de que seja definitivamente lançada em novembro, durante a Cimeira de Líderes do G20, também no Rio de Janeiro.

Aberta a todos os países, esta iniciativa procura coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta.

Antes do lançamento por parte de Lula da Silva, serão apresentados os novos dados do mapa da fome pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Em conferência de imprensa realizada em Brasília na sexta-feira, Maurício Carvalho Lyrio recordou os "números deprimentes" de 2022, que mostram que cerca de 750 milhões de pessoas no mundo passam fome. "Uma tragédia absoluta", já que "quase 10% da população mundial passa fome no mundo", resumiu, mostrando "esperança que os números tenham reduzido".

Portugal, que foi convidado, assim como Angola, pela presidência brasileira para membro observador do G20, estará representado, de acordo com fontes diplomáticas à Lusa, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos (Reunião Ministerial de Desenvolvimento), pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel (reunião da Força-Tarefa do G20 para o Estabelecimento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza) e pelo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito (ministros das Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do G20).

Em Fortaleza, de acordo com a mesma fonte, entre quinta e sexta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, será a representante portuguesa na reunião do Grupo de Trabalho sobre Emprego.

As prioridades do Governo brasileiro para esta presidência são o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global, nomeadamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, algo que tem vindo a ser defendido por Lula da Silva desde que tomou posse como Presidente do Brasil, denunciando o défice de representatividade e legitimidade das principais organizações internacionais.

Os membros do G20 são as 19 principais economias do mundo: Estados Unidos da América, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia, mais a União Europeia e a União Africana.

O Brasil, que exerce a presidência do G20 desde o primeiro dia de dezembro de 2023, convidou Portugal, Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega e Singapura para observadores da organização, assim como a Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).