O preço do arroz está a ser negociado em máximos de 15 anos nos mercados internacionais por causa da falta de oferta. A Índia, o maior abastecedor do mundo de arroz, limitou as exportações.

Portugal não deve ser tão afetado pelo aumento do preço do arroz, porque é quase autossuficiente e o que importa vem de países da América do Sul.