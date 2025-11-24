ASAE instaura processo por abate clandestino e 38 contraordenações a talhos

A ASAE realizou, nas últimas semanas, uma operação nacional, através da qual fiscalizou 152 operadores económicos, nomeadamente talhos e estabelecimentos de retalho com secção de talho.

Neste âmbito, foram detetadas infrações que levaram à "instauração de um processo-crime por abate clandestino e de 38 processos de contraordenação", indicou, em comunicado.

Entre as principais infrações destacam-se a falta de comunicação prévia e do livro de reclamações, o desrespeito das normas higiénicas e técnicas na distribuição, preparação e venda de carnes, a falta de cartão de manipulador de carnes e de cumprimento das operações de controlo metrológico.

Foram ainda apreendidos mais de 82 quilogramas (kg) de géneros alimentícios devido ao incumprimento das regras de rastreabilidade e rotulagem e sete instrumentos de pesagem por falta de controlo metrológico.