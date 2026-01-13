Assembleia Municipal de Lisboa aprova orçamento de 1.345 milhões de euros para este ano
A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje a proposta de orçamento municipal para 2026, com os votos a favor dos eleitos da coligação PSD/CDS-PP/IL e do Chega, e os votos contra de PS, Livre, BE, PAN, PCP e PEV.
Proposto pela liderança PSD/CDS-PP/IL, que governa sem maioria absoluta, o orçamento municipal para 2026 prevê uma despesa de 1.345 milhões de euros (ME), ligeiramente inferior aos 1.359 ME previstos para 2025.
Antes da votação na Assembleia Municipal de Lisboa (AML), a proposta foi aprovada pela câmara a 17 de dezembro, com o apoio do Chega, que votou a favor, tendo a restante oposição -- PS, Livre, BE e PCP -- votado contra.
À semelhança do executivo camarário, a AML tem uma maioria de direita, com 32 eleitos de PSD/CDS/IL e seis do Chega, num total de 38 deputados, enquanto as forças políticas de esquerda totalizam 37 mandatos, designadamente 30 eleitos de PS/Livre/BE/PAN e sete da CDU (coligação PCP/PEV).