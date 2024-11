Assinado contrato para obras No aeroporto de Lisboa

Miguel Pinto Luz garante que o objetivo destas obras é melhorar a qualidade do serviço prestado.O ministro assegura ainda que o Governo vai continuar a trabalhar a um ritmo acelerado para resolver todas as questões em aberto sobre o aeroporto Humberto Delgado e sobre o novo aeroporto.Miguel pinto luz anunciou ainda que o primeiro relatório da Vinci, sobre o novo aeroporto de Lisboa deve ser entregue ao Governo daqui a três semanas, no dia 17 de dezembro.