Associação de Leiria leva em fevereiro 63 empresas à Feira Ambiente na Alemanha

Numa informação escrita enviada hoje à agência Lusa, a Nerlei explicou que "organiza e apoia, há 21 anos, a presença individual de empresas na Feira Ambiente", e referiu que, quando iniciou esta ação de internacionalização, foram três as empresas que a associação levou e que agora são 63.

"Além de ser a edição em que vamos apoiar o maior número de empresas portuguesas, através do nosso projeto conjunto, cofinanciado pelo Compete 2020, é também o ano em que o espaço de exposição total das empresas, por nós apoiadas, é maior", notou a associação, considerando este crescimento "o espelho de como a fileira `Casa` se tem apresentado nos últimos anos como um dos setores exportadores mais ativos da economia portuguesa".

Após um interregno de dois anos, devido à pandemia de covid-19, o certame regressa de 03 a 07 de fevereiro.

"As empresas veem nesta edição de 2023 uma excelente oportunidade para voltarem a rever os seus clientes, apresentarem aos visitantes os seus produtos inovadores, ficarem a par das novidades mundiais da fileira `Casa` e alargarem a carteira de clientes", adiantou a Nerlei, indicando que "os setores mais representados são a cerâmica decorativa e utilitária, plásticos utilitários, vidro decorativo e utilitário, cutelarias de mesa e profissionais, têxteis para a casa e louça metálica".

As empresas de cerâmica decorativa e utilitária, plásticos utilitários, vidro decorativo e utilitário e cutelarias profissionais são, na grande maioria, do distrito de Leiria.

"Já no que respeita às cutelarias de mesa, aos têxteis para a casa e louça metálica, as empresas presentes são sobretudo do Norte de Portugal", esclareceu.

Para a associação, a presença nacional na feira -- no total de 95 empresas - significa que "o mercado externo tem cada vez mais importância".

"O mercado interno é muito pequeno e estas empresas, para serem competitivas e crescerem, têm de olhar para o mundo como o seu mercado natural", sustentou, assinalando que na Feira Ambiente marcam presença "expositores e visitantes de todo o mundo", pelo que é "um local privilegiado para as empresas da fileira `Casa` mostrarem a sua oferta e conseguirem novos negócios".

De acordo com a Nerlei, são cerca de 7.500 as empresas no país que integram a fileira `Casa`, empregando "diretamente mais de 61.000 pessoas".

"Registou, entre janeiro e novembro de 2022, um volume de exportações superior a 2,5 mil milhões de euros, o que se traduz num crescimento de 5,3% em comparação com o período homólogo. As exportações da fileira representam 3,5% do total da economia nacional".

Na Feira Ambiente, a Nerlei, em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), sob a insígnia `Made in Portugal Naturally`, organiza, pela segunda vez, uma mostra de produtos portugueses, para potenciar a promoção das empresas e do país, junto do mercado internacional.

No espaço, com 140 metros quadrados, "todas as 95 empresas portuguesas presentes na feira poderão ter a oportunidade de expor os seus produtos", uma "montra para as novidades dos diversos segmentos de bens de consumo" daquelas.

A Associação Empresarial da Região de Leiria, fundada em 1985, tem cerca de mil associados.