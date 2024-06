Associação de Olivicultores desafia Governo a seguir Espanha e cortar IVA no azeite

Foto: Sandra Henriques - Antena 1

O Governo português deveria seguir o exemplo de Espanha e aplicar o IVA Zero no preço do azeite. É o desafio lançado pela Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal. A diretora executiva, Susana Sassetti, diz à Antena 1 que esta seria uma forma de aliviar o elevado custo deste produto para os consumidores.