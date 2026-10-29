Associação de Utentes promove buzinão na sexta-feira contra portagens no IP3

A associação irá promover o buzinão junto ao Bar 21, ponto de paragem do itinerário principal (IP) 3 próximo de Penacova, convidando quem circula na estrada a apitar como forma de protesto "contra a intenção do Governo de portajar o IP3", afirmou aquela estrutura, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

O protesto surge depois de declarações do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que, em Coimbra, em setembro, afirmou que o Governo defende portagens para garantir continuidade no investimento público.

"Queremos deixar o Governo de sobreaviso de que não vamos deixar que isso aconteça", afirmou à agência Lusa Avelino Mesquita, um dos porta-vozes da associação.

De acordo com o responsável, a associação irá pôr faixas junto ao Bar 21 e distribuir panfletos pelos automobilistas que parem naquele ponto junto ao IP3.

"Sempre nos disseram que nunca haveria portagens. Desde 1989 que batalhamos contra as portagens e agora põem a malta em alerta", criticou, dando também nota do "atraso muito grande" que as obras de requalificação e duplicação do IP3 têm registado.

A associação alertou ainda para as dificuldades de acesso das populações a propriedades e habitações que estejam junto à zona de obra.

A Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 exigiu que o ministro das Infraestruturas anuncie quando é que estarão concluídas as obras que decorrem no distrito de Viseu e quando é que irá começar a empreitada no distrito de Coimbra.

"A Associação de Utentes e Sobreviventes continuará a exigir que a ligação Coimbra/-Viseu tenha quatro faixas em todo o seu percurso sem portagens e apela às populações para que se unam a esta luta", afirmou.

Após as declarações de Pinto Luz, os deputados do PSD eleitos por Viseu garantiram que o IP3 ficaria isento de portagens, apesar de admitir que os comentários do ministro tinham suscitado dúvidas.

"Todo o atual IP3 que seja requalificado ou duplicado ficará isento de portagens", afirmaram, na altura os deputados do PSD, referindo que a possibilidade de portagens recai apenas para novas infraestruturas e alternativas ao IP3, nomeadamente na zona de Penacova.