Associação diz que aquacultura está à beira da falência

"A APA e os seus associados querem continuar a assegurar o fornecimento regular de pescado fresco e de qualidade a todos os pontos de venda, mas só conseguirá fazê-lo com o apoio efetivo e rápido do Governo e da União Europeia", afirma a associação em comunicado.

No documento, a associação sublinha que a aquacultura portuguesa está "à beira da falência" devido ao impacto que a pandemia da covid-19 tem num setor com cerca de "1.000 empresas e mais de 3.000 postos de trabalho".

"Como qualquer produção animal, exige um trabalho contínuo 365 dias por ano durante as 24 horas diárias nas unidades e por isso não conseguimos reduzir os custos de exploração. Também, como em qualquer produção animal, o crescimento do `stock` não para", refere a APA.

Segundo a associação, as vendas de peixe "já caíram abruptamente e nos bivalves são mesmo nulas desde o início de março 2020".

"A interrupção das exportações, o desaparecimento do turismo em Portugal e o encerramento dos restaurantes e depuradoras têm um impacto dramático nas vendas dos aquacultores" e "mesmo na grande distribuição nacional já se regista um decréscimo acentuado no consumo", sublinha a APA.

A associação diz que tem de ser garantido "o fornecimento de energia, oxigénio e ração para os peixes", bem como o transporte para escoar a produção.

Entre as medidas, a APA pede a "rápida implementação" da linha de crédito aprovada pelo Governo "sem juros e reembolsável em cinco anos com um ano de carência" e a melhoria dos apoios ao `lay-off` (suspensão temporária do contrato de trabalho).

"Com a redução/paragem das vendas, o grande desafio na aquacultura é lidar com o contínuo crescimento do `stock`", diz ainda a APA, alertando para um potencial "colapso" com a perda total ou parcialmente do `stock` atual.