Associação está a recolher informação sobre danos cobertos por seguro

A mesma fonte da APS, associação que representa mais de 99% do mercado segurador nacional, indicou que "as equipas das empresas de seguros estão já no terreno a avaliar os prejuízos e a ajudar os clientes afetados" pela intempérie que provocou danos pessoais e materiais em várias regiões.

Reafirmou ainda a necessidade de se encarar os "eventos extremos da natureza e dos riscos catastróficos de forma integrada", assim como a "disponibilidade do setor segurador para ser parte de uma solução abrangente que permita assegurar maior proteção aos cidadãos e empresas afetadas por estas catástrofes".