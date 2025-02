Associação europeia do aço diz que tarifas irão exacerbar situação "terrível" do setor

Num comunicado hoje divulgado, o presidente da Eurofer, Henrik Adam, disse que a ordem executiva assinada por Trump "constitui uma escalada radical da guerra comercial lançada durante a sua primeira administração" e que "irá agravar ainda mais a situação da indústria siderúrgica europeia, exacerbando um ambiente de mercado já de si terrível".

Segundo a associação, "os produtores de aço europeus beneficiavam de isenções e a Comissão Europeia tinha negociado" quotas que permitiam que uma parte das importações tivessem tarifas mais reduzidas (Tariff Rate Quota, ou TRQ).

Ainda assim, destacou, "as importações de aço da UE nos EUA diminuíram mais de um milhão de toneladas por ano".

Mas se estas isenções e TRQ forem retiradas, alertou, a União Europeia (UE), "poderá perder até 3,7 milhões de toneladas de exportações de aço para os EUA".

O presidente da Eurofer lembrou que "os EUA são o segundo maior mercado de exportação para os produtores de aço da UE, representando 16% do total das exportações de aço da UE em 2024", garantindo que "a perda de uma parte significativa destas exportações não pode ser compensada pelas exportações" para outros mercados.

Além disso, destacou, "esta mudança corre o risco de provocar novos e significativos desvios dos fluxos comerciais", recordando que "em 2024, os EUA importaram cerca de 23 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos de países terceiros que não a UE" e que é "provável que estes volumes sejam agora desviados para o mercado europeu".

O líder da associação referiu que "já hoje a sobrecapacidade global de produção de aço está a ser descarregada" no "vulnerável mercado de aço da UE a preços muito baixos, principalmente da Ásia, do norte de África e do Médio Oriente" e que "esta situação está a conduzir à incapacidade de investir na transição ecológica e, em última análise, à desindustrialização da Europa".

"Só em 2024, a indústria siderúrgica da UE teve de encerrar 9 milhões de toneladas de capacidade, tendo sido anunciados mais de 18.000 cortes de postos de trabalho. A ordem executiva do Presidente Trump irá inevitavelmente agravar ainda mais a situação", alertou.

O presidente da Eurofer defendeu que "a necessidade de uma ação decisiva da UE para preservar a indústria siderúrgica europeia torna-se ainda mais urgente".

O responsável pediu "a revisão do atual regime de salvaguarda da UE com medidas de impacto, com caráter de urgência, para refletir as dramáticas condições do mercado e do comércio", lembrando que "a salvaguarda da UE foi criada para conter o desvio causado pela primeira ação da Secção 232 em 2018 [na primeira administração Trump], mas "perdeu a sua eficácia devido ao aumento das quotas face à diminuição da procura, permitindo que as importações ganhassem quotas de mercado significativas na UE".

Para o presidente da Eurofer, é ainda necessária a "continuação de um sistema de tarifação abrangente" uma vez que "a atual medida de salvaguarda da UE terminará em menos de um ano e meio (final de junho de 2026), enquanto o excesso de capacidade global do aço se agrava e o protecionismo do aço aumenta a nível mundial".

A Comissão Europeia vai responder com contramedidas às tarifas alfandegárias de 25% impostas pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio, que considera "más para as empresas e piores para os consumidores".

"As tarifas são impostos, más para as empresas, piores para os consumidores", sublinhou hoje o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, que considerou ser esta uma decisão em que todos perdem.

Bruxelas está "a analisar o alcance" da decisão e responderá "proporcionalmente com contramedidas", disse o comissário num debate no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo.

As taxas anunciadas por Washington entram em vigor em 12 de março para todas as exportações de alumínio e aço de países terceiros para os EUA.