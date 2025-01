AT reconhece que há impostos a cobrar da venda de barragens da EDP

António Cotrim - Lusa

Helena Borges afirmou que existem condições para fazer o apuramento do valor dos impostos associados à venda de seis barragens no Douro ao consócio liderado pela Engie.



Falando no parlamento, numa audição requerida pelo Bloco de Esquerda sobre a cobrança de impostos associados às barragens, Helena Borges afirmou que a AT está a agir segundo a lei.



Em causa está o IRC, IMT e Imposto do Selo relacionados com a venda daquelas seis barragens no Douro.