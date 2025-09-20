Ataque informático está a provocar constrangimentos em vários aeroportos europeus

Dois voos de Lisboa para Bruxelas foram cancelados este sábado. A ligação da TAP que partia para Bruxelas às 7h15 e a de Bruxelas para Lisboa agendada para as 13h45.

Nos aeroportos portugueses, "a operação aeroportuária decorre com normalidade", disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos de Portugal, acrescentando que a empresa "está a acompanhar e a monitorizar em permanência a situação ocorrida noutros aeroportos europeus".





A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque a várias companhias aéreas em vários aeroportos do mundo, está a enfrentar um problema técnico que pode causar atrasos aos passageiros que embarcam, revelou o aeroporto de Heathrow, em Londres, este sábado, depois de alertar para atrasos.", informou a empresa, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrónico dos clientes e ao despacho de bagagem".A RTX, empresa-mãe da Collins Aerospace, informou ter tido conhecimento de uma "interrupção cibernética" no seu software em aeroportos selecionados, sem os identificar.Segundo a RTX, “o", a empresa garante que está a trabalhar para corrigir o problema o mais rapidamente possível.O ataque tornou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais dee embarque, informou o Aeroporto de Bruxelas na página da internet que acrescenta que o “ciberataque ocorreu na noite de sexta-feira". O prestador de serviços está a trabalhar ativamente no problema e a tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível."Em Londres, o Aeroporto de Heathrow, o principal aeroporto internacional da capital, e o mais movimentado no continente europeu, também indicou que foi afetado por estas interrupções, que "podem provocar atrasos nas partidas".A companhia aconselha os passageiros a verificarem o estado do voo junto da companhia aérea e a chegarem com a devida antecedência para garantir tempo para as formalidades de check-in."Devido a um problema técnico num prestador de serviços que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o Aeroporto de Berlim no site.O Aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, revelou um porta-voz. Já um funcionário do centro de controlo de operações do Aeroporto de Zurique afirmou que o aeroporto não foi afetado.