Ataque informático provoca constrangimentos em vários aeroportos europeus
Um ataque informático a um fornecedor de serviços de sistemas de check-in e embarque interrompeu as operações em vários aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Berlim, e Londres, causando atrasos e cancelamentos de voos este sábado.
A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque a várias companhias aéreas em vários aeroportos do mundo, está a enfrentar um problema técnico que pode causar atrasos aos passageiros que embarcam, revelou o aeroporto de Heathrow, em Londres, este sábado, depois de alertar para atrasos.
"Fomos informados de uma interrupção cibernética no nosso software MUSE em vários aeroportos", informou a empresa, acrescentando que o impacto "se limita ao check-in eletrónico dos clientes e ao despacho de bagagem".
A RTX, empresa-mãe da Collins Aerospace, informou ter tido conhecimento de uma "interrupção cibernética" no seu software em aeroportos selecionados, sem os identificar. Segundo a RTX, “o impacto limita-se ao check-in eletrónico dos clientes e ao despacho de bagagem e pode ser mitigado com operações manuais de check-in", a empresa garante que está a trabalhar para corrigir o problema o mais rapidamente possível.
O ataque tornou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque, informou o Aeroporto de Bruxelas na página da internet que acrescenta que o “ciberataque ocorreu na noite de sexta-feira"
Dois voos de Lisboa para Bruxelas foram cancelados este sábado. A ligação da TAP que partia para Bruxelas às 7h15 e a de Bruxelas para Lisboa agendada para as 13h45. "Isto tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, causará atrasos e cancelamentos. O prestador de serviços está a trabalhar ativamente no problema e a tentar resolvê-lo o mais rapidamente possível."
Os passageiros com voo marcado para sábado foram aconselhados pelos aeroportos afetados a confirmar a sua viagem junto das companhias aéreas antes de se dirigirem para o aeroporto.
Em Londres, o Aeroporto de Heathrow, o principal aeroporto internacional da capital, e o mais movimentado no continente europeu, também indicou que foi afetado por estas interrupções, que "podem provocar atrasos nas partidas".
A companhia aconselha os passageiros a verificarem o estado do voo junto da companhia aérea e a chegarem com a devida antecedência para garantir tempo para as formalidades de check-in.
"Devido a um problema técnico num prestador de serviços que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o Aeroporto de Berlim no site.
O Aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, revelou um porta-voz. Já um funcionário do centro de controlo de operações do Aeroporto de Zurique afirmou que o aeroporto não foi afetado.
"Devido a um problema técnico num prestador de serviços que opera em toda a Europa, existem tempos de espera mais longos no check-in. Estamos a trabalhar numa solução rápida", informou o Aeroporto de Berlim no site.
O Aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, não foi afetado, revelou um porta-voz. Já um funcionário do centro de controlo de operações do Aeroporto de Zurique afirmou que o aeroporto não foi afetado.
Nos aeroportos portugueses, "a operação aeroportuária decorre com normalidade", disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos de Portugal, acrescentando que a empresa "está a acompanhar e a monitorizar em permanência a situação ocorrida noutros aeroportos europeus".
c/agências
