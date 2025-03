Até 55 mil euros. Compra de carros elétricos com mais de cinco lugares vai ter apoio

Foto: Allison Dinner - EPA

A informação foi avançada pelo Negócios e confirmada pela RTP.



As viaturas elétricas até 55 mil euros ficam elegíveis para apoio de quatro mil euros.



Em troca, terá de ser dado para abate um carro com mais de dez anos. Para os automóveis até cinco lugares, o valor do apoio é o mesmo e o preço limite mantém-se nos 38.500 euros, mais IVA.



De acordo com o ministério do Ambiente, as candidaturas vão poder ser ser submetidas no final da próxima semana.