Até setembro saíram 97 trabalhadores do BPI em rescisões e reformas antecipadas

O BPI apresentou hoje lucros de 390 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 35% do que em termos homólogos. Os custos de estrutura recorrentes subiram 12% para 375,4 milhões de euros, sendo que ainda há custos extraordinários de cerca de 20 milhões de euros.

Questionado sobre a que se devem os custos extraordinários, a administradora Susana Trigo Cabral explicou que o BPI teve gastos de 20 milhões de euros no terceiro trimestre com a saída de 97 trabalhadores em reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo.

"Há pessoas que ao fim de 20 ou 30 anos gostariam de fazer outras coisas e se houver oportunidade de o banco proporcionar uma mudança de vida temos vindo a estar disponíveis para isso", disse, por seu lado, o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, acrescentando que ao mesmo tempo o banco tem feito contratações, sobretudo de trabalhadores mais jovens para áreas tecnológicas.

"O talento já existente é muito importante para nós, mas a renovação de quadros também", disse.

No fim de setembro, o BPI tinha 4.335 trabalhadores, menos 52 do que em setembro de 2022. As agências eram 318, menos seis.