Atena Equity Partners compra farmacêutica Sidefarma

"A Atena Equity Partners concretizou a aquisição da farmacêutica Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, empresa portuguesa especialista na comercialização e fabrico de formas farmacêuticas próprias e de terceiros", lê-se num comunicado enviado pela sociedade de capital de risco.

A Sidefarma, de Salvador Fernandes, emprega mais de 100 trabalhadores e, segundo a mesma nota, deverá registar um volume de negócios de 12 milhões de euros este ano.

Entre os produtos fabricados e comercializados pela Sidefarma estão medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, cosméticos, dispositivos médicos, medicamentos hospitalares e biocida.

A aquisição da farmacêutica fundada em 1977 reforça o portefólio de investimentos do Fundo Atena II, que, em 2021, já concretizou, entre outras operações, a aquisição do Hospital Particular de Almada.

"A estratégia prevê a potenciação da capacidade instalada, o reforço da equipa de gestão, a melhoria continua de processos e a dinamização da atividade comercial", afirmou, em comunicado, o sócio fundador da Atena Equity Partners, Miguel Lancastre.