Atividade da indústria transformadora da China subiu após cinco meses em queda

O índice de gestores de compras, elaborado pelo Gabinete Nacional de Estatística da China (NBS, na sigla em inglês), fixou-se em 50,2 pontos este mês, acima do valor de 49,7 pontos registado em agosto.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão do setor, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade. O índice é tido como um importante indicador da evolução da economia chinesa.

Os índices de produção, novas encomendas e emprego todos subiram em comparação com agosto, sublinharam o NBS e a Federação Chinesa de Logística e Compras.

No entanto, um estatístico do NBS, Zhao Qinghe, disse que a indústria transformadora da China ainda enfrenta algumas dificuldades na sua recuperação e desenvolvimento.

O índice que mede a atividade no setor dos serviços subiu também de 51 pontos em agosto para 51,7 em setembro.

O PMI composto, que combina a evolução da indústria transformadora e não transformadora, subiu para 52 pontos, depois de se fixar em 51,3 pontos em agosto.

Zhao disse que a melhoria indicada pelos índices sugere que o nível de atividade económica está a recuperar. À medida que as políticas governamentais entram em vigor, os fatores económicos positivos aumentam, disse o estatístico.

Desde meados de dezembro, quando a China anunciou o levantamento gradual das duras restrições impostas devido à pandemia de covid-19, o governo tem tentado impulsionar a economia com uma série de medidas para apoiar a geração de empregos e riqueza.

Mas o crescimento económico da China ainda está a ser prejudicado pela crise imobiliária, com as construtoras a lutar para pagar dívidas pesadas num período de fraca procura. No mês passado, o investimento em imobiliário caiu 8,8% face ao ano anterior.

O grupo Evergrande, uma das maiores construtoras da China, cujo colapso marcou o início da crise no setor imobiliário do país, suspendeu na quinta-feira a negociação das ações na bolsa de valores de Hong Kong.

A suspensão aconteceu um dia depois da agência de informação financeira Bloomberg ter avançado, citando fontes não identificadas, que o presidente do Evergrande, o bilionário Xu Jiayin, foi detido no início deste mês pelas autoridades chinesas.

A economia da China cresceu 6,3% em termos anuais no segundo trimestre, mais lento do que o crescimento de mais de 7% que os analistas tinham previsto.

O desemprego jovem atingiu um máximo histórico de mais de 20% em junho, levando as autoridades a suspender a divulgação da taxa oficial.