Atividade em Moçambique recupera com previsão de crescimento económico

"As condições do setor privado em Moçambique melhoraram pela primeira vez em três meses, apoiadas por mais um aumento de novos negócios e por subidas mais acentuadas na atividade e no emprego. As aquisições de meios de produção também aumentaram, mas os inventários voltaram a diminuir", lê-se no estudo.

Citado no relatório, o economista-chefe do Standard Bank Moçambique refere que "apesar do aumento dos riscos para a estabilidade macroeconómica", decorrentes "essencialmente da pressão fiscal e da escassez de moeda externa", o PMI de outubro indica "expectativas empresariais positivas" e "sugere que os inquiridos continuam otimistas quanto ao crescimento da produção nos próximos 12 meses, incorporando "muito provavelmente" expectativas sobre o avanço nos megaprojetos de gás natural liquefeito.

"A economia Moçambicana registou crescimentos negativos do PIB, em termos homólogos, do último trimestre de 2024 ao segundo trimestre de 2025. Prevemos que o crescimento do PIB se torne positivo a partir do último trimestre deste ano, suportado por robustos efeitos base favoráveis", escreve ainda Fáusio Mussá.

A economia moçambicana registou contrações homólogas do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre de 2024 (-4,9%), no primeiro trimestre de 2025 (-3,9%) e no segundo trimestre (-0,9%), impactada pela agitação social do período que se seguiu às eleições gerais de 09 de outubro.

O relatório PMI (Purchasing Managers Index, em inglês) acrescenta que em outubro foi "essencial para a recuperação" o "aumento adicional do volume de novos negócios, que foi também um dos mais acentuados em pouco mais de um ano, igualando a taxa de julho".

"Os inquiridos atribuíram frequentemente este crescimento à conquista de novos clientes no contexto de um reforço generalizado da procura do mercado. Com a melhoria das carteiras de encomendas, as empresas moçambicanas aumentaram a sua produção pelo quarto mês consecutivo. O ritmo de crescimento da atividade acelerou em relação a setembro, atingindo o nível mais rápido desde julho", aponta o relatório.

No PMI de outubro é referido ainda que os aumentos na produção e nas vendas foram impulsionados, sobretudo, pelos setores da construção e dos serviços e que os "ganhos assinaláveis" nestes segmentos do setor privado "ocultaram, de certa forma, os desempenhos mais fracos observados no setor secundário, no comércio por grosso e a retalho e na agricultura".

O relatório aponta igualmente que os "níveis de emprego subiram pelo quinto mês consecutivo e a uma das taxas mais rápidas desde julho de 2024", tal como agosto, e que "a atividade de aquisição acelerou, com as empresas a destacarem o aumento dos requisitos de meios de produção e das aquisições relacionadas com o lançamento de novos produtos".

O índice PMI tinha subido de 49,1 em junho para terreno positivo em julho, com 50,7, mas em agosto voltou a cair para valores negativos, 49,9 e em setembro para 49,4, recuperando em outubro para 50,4 pontos.

Indicadores do PMI acima de 50 pontos apontam para uma melhoria nas condições das empresas em relação ao mês anterior, enquanto indicadores abaixo desse valor mostram uma deterioração.