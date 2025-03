Atividade industrial na China aumentou para um máximo de três meses em fevereiro

O Índice de Gestores de Compras (PMI, o indicador de referência do setor), compilado pela empresa britânica de informação económica IHS Markit e publicado pela revista chinesa Caixin, subiu 0,7 pontos, para 50,8 pontos, em fevereiro.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade.

O valor superou também as expectativas dos analistas, que esperavam uma recuperação mais modesta, para cerca de 50,3 pontos.

Este fim de semana, o Gabinete Nacional de Estatística (GNE) divulgou o seu PMI oficial para fevereiro, que também bateu a sua melhor leitura desde novembro. Neste caso, passou de negativo em janeiro (49,1) para o nível de expansão (50,2) no mês passado.

Segundo Wang Zhe, economista da Caixin, a "poderosa recuperação" do consumo durante o período de férias do Ano Novo Lunar impulsionou a confiança no setor, embora assinale que a economia ainda enfrenta problemas, como a incerteza no mercado de trabalho ou nos rendimentos das famílias, que dificultam os esforços para impulsionar a procura interna.

Antes da abertura, esta semana, da sessão anual do órgão máximo legislativo da China, a Assembleia Popular Nacional, Wang apelou para que as medidas de apoio se centrem nas expectativas do mercado e nas preocupações da sociedade, dando prioridade às iniciativas do lado da procura.