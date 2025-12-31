Atividade industrial na China regista primeiro crescimento em nove meses

O principal indicador da atividade no setor industrial, conhecido pela sigla inglesa PMI, avançou 0,9 pontos face a novembro, quando se situou em 49,2 pontos.

Uma leitura acima de 50 pontos indica uma expansão da atividade em relação ao mês anterior, enquanto um valor inferior revela contração.

Entre os cinco subíndices que compõem o PMI, três registaram crescimento: produção (51,7 pontos), novas encomendas (50,8) e prazos de entrega dos fornecedores (50,2). Já os inventários de matérias-primas (47,8) e o emprego (48,2) mantiveram-se em terreno negativo.

As grandes empresas industriais lideraram a recuperação, com um PMI de 50,8 pontos, mais 1,5 do que no mês anterior. As médias e pequenas empresas mantiveram-se abaixo do limiar de expansão, com 49,8 e 48,6 pontos, respetivamente.

A retoma abrangeu também os setores da construção e serviços. O PMI não industrial, que inclui as duas áreas, passou de 49,5 em novembro para 50,2 em dezembro, voltando igualmente à zona de crescimento.

A construção destacou-se com uma subida até 52,8 pontos, ao passo que os serviços registaram 49,7, continuando em contração. No entanto, o subíndice de expectativas de atividade manteve-se elevado, com 56,5 pontos, sinalizando confiança empresarial a médio prazo.

O PMI composto, que agrega os setores industrial e não industrial, subiu um ponto, para 50,7, regressando à zona de expansão, segundo a mesma fonte.