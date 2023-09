Atividades económicas ilícitas atingem 16% do PIB da Venezuela

Os dados fazem parte de um relatório elaborado em conjunto pela organização não governamental Transparência Venezuela e pela Ecoanalítica, uma empresa venezuelana de consultoria económica e financeira.

"Estamos a trabalhar na atualização do peso das principais economias ilícitas na Venezuela para um relatório com cálculos da Ecoanalítica. O que encontrámos? Que os ilícitos são equivalentes a 16% do PIB da Venezuela, em 2022", anunciou Oliveros na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

De acordo com o economista, "com estes resultados, o total de rendimentos ilícitos situa-se em 9.402 milhões de dólares [8,89 mil milhões de euros] um valor muito semelhante ao resultado de 2021", embora "implique uma redução em termos relativos de 5 pontos percentuais do PIB, para 16%, desde 21% em 2021, devido a um aumento do PIB nominal em dólares".

"Estas receitas são também equivalentes a 56,3% do total das receitas públicas e das exportações e representam 77% do total das importações de bens em 2022", explicou.

O economista divulgou um gráfico, na mesma rede social, sublinhando que em 2022 a "sobrefaturação" e o "manuseamento nos portos" representou 18,4% do PIB.

O gráfico tem ainda dados sobre o contrabando de ouro, o tráfico de estupefacientes e o contrabando de gasolina.