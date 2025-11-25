Atlantic Connect Group oferece 17ME por 85% do capital social da Azores Airlines

Segundo avançou à agência Lusa fonte do consórcio, a proposta submetida na segunda-feira propõe a compra de 850 mil ações da transportadora aérea açoriana, com o valor de 20 euros por ação.

"A proposta por 85% foi de 17 milhões de euros. Inclui os voos internacionais e domésticos, os interilhas ficam de fora. Ao todo, são nove aviões incluídos no negócio", revelou a mesma fonte.

Os empresários Carlos Tavares, Tiago Raiano, Paulo Pereira e Nuno Pereira entregaram uma proposta conjunta para aquisição de 85% da companhia aérea açoriana Azores Airlines, foi hoje divulgado.

Segundo um comunicado, "na sequência dos acordos alcançados com os representantes dos pilotos e do pessoal de cabine, Carlos Tavares, Tiago Raiano, Paulo Pereira e Nuno Pereira entregaram uma proposta conjunta para a aquisição de 85% da Azores Airlines", do grupo SATA.

A partir deste momento, os quatro empresários proponentes passam a ser representados por uma estrutura única, designada Atlantic Connect Group.

Fonte ligada ao processo explicou à agência Lusa que os empresários Tiago Raiano (grupo de turismo Newtour) e Nuno Pereira (MS Aviation) - consórcio Newtour e MS Aviation - apresentaram inicialmente a proposta para aquisição da companhia aérea açoriana e, no início deste ano, juntaram-se aos empresários Carlos Tavares (antigo CEO da Stellantis) e Paulo Pereira (proprietário da Quinta da Pacheca), criando a nova entidade Atlantic Connect Group para os representar e existir "uma voz única".

Em 07 de agosto, na divulgação dos resultados do concurso público, foi anunciado que os concorrentes Atlantic Consortium (que acabou excluído) e Newtour/MS Aviation ofereceram, respetivamente, 7,026 euros e 6,60 euros por ação da companhia área.

O Governo dos Açores solicitou à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da Azores Airline até 31 de dezembro de 2026.

Em maio de 2024, o Governo dos Açores chegou a anunciar o cancelamento do concurso de privatização para lançar um novo, alegando que a companhia estava avaliada em seis milhões de euros no início do processo e vale agora 20 milhões, uma intenção que não se chegou a concretizar.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).