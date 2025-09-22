Atrasos nos voos continuam em toda a Europa após ciberataque no fim de semana

Um ataque de ransomware aos sistemas de check-in fornecidos pela empresa norte-americana Collins Aerospace, propriededade da RTX, está por trás das perturbações nos aeroportos europeus. A confirmação é da Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) que destacou os riscos crescentes de tais ataques a infraestruturas e a indústrias críticas, num comunicado divulgado esta segunda-feira. "O tipo de ransomware foi identificado. As autoridades policiais estão envolvidas na investigação", anunciou a ENISA, sem revelar a origem do ataque.





Apesar de não se saber quem está por trás do ataque, um ataque de um software malicioso - designado ransomware - costuma ser utilizado para encriptar os ficheiros de um utilizador ou sistema e exigir o pagamento de um resgate para restaurar o acesso aos dados.

Recuperação dos sistemas de check-in ainda curso



O ciberataque à Collins Aerospace foi descoberto na sexta-feira à noite e resultou com perturbações em vários aeroportos no sábado. No domingo, embora a situação tenha melhorado em Berlim e Londres Heathrow, os atrasos e cancelamentos de voos continuaram. Os aeroportos afetados passaram ao check-in manual de passageiros.





A Collins Aeropospace disse esta segunda-feira que continuava a trabalhar com os aeroportos afetados, nomeadamente Bruxelas e Londres Heathrow, e que estava na fase final da conclusão das atualizações para ajudar a restaurar a funcionalidade total.



No aeroporto de Bruxelas-Zaventem, a maioria dos voos poderá descolar durante o dia de hoje apesar de continuarem a haver perturbações no tráfego. De acordo com o aeroporto, quarenta dos 277 voos de partida foram cancelados, bem como 23 dos 277 voos de chegada.





De acordo com a Reuters, o aeroporto de Berlim que enfrentava esta segunda-feira uma maior movimentação do que o habitual devido à Maratona de Berlim, e ainda não tinha os seus sistemas de check-in restaurados e registava atrasos de mais de uma hora nas partidas.





em Berlim "tudo funciona agora sem problemas e sem qualquer dificuldade", citando um comunicado do aeroporto. "Todos os parceiros do aeroporto, companhias aéreas e empresas de assistência em escala já se adaptaram à situação", acrescenta.



Em comunicado, os vários aeroportos recomendam os passageiros com voos marcados que verifiquem o estado dos seus voos antes de se deslocarem para o aeroporto e de só se dirigirem para o aeroporto se os voos estiverem confirmados. No entanto, o jornal belga Le Echo avança quecitando um comunicado do aeroporto., acrescenta.





c/agências



