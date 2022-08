Atualização das rendas. Aumento pode ser superior a 5% em 2023

Foto: Reuters

Perante o nível de inflação, as rendas deverão subir 5,43 por cento em média no próximo ano, no maior aumento desde 1994. Os senhorios podem atualizar a maioria dos contratos de arrendamento nessa percentagem e os inquilinos garantem que a situação poderá ser dramática para muitas famílias.