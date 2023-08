A empresa Auchan vai comprar as lojas Minipreço em Portugal. O negócio de 155 milhões de euros inclui mais de 480 lojas em todo o país.

O grupo espanhol Dia, que detém os supermercados Minipreço, sai assim do mercado português. Depois de ter confirmado, no início do ano, a intenção de vender quase 500 lojas.