Auchan Portugal compra toda a operação do Grupo Dia em Portugal por 155 MEuro

Num comunicado conjunto da Auchan Retail e do Grupo Dia, a que a Lusa teve acesso, as empresas informam que, com este acordo, o grupo Auchan reforça o posicionamento no setor e amplia a rede de lojas no mercado de proximidade e franchising.

O Grupo Dia sai do mercado português para centrar esforços na sua estratégia - a distribuição alimentar de proximidade - nos mercados que são mais relevantes para o seu negócio, acrescenta a informação.

A transação está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência.