Auditoria às contas da Santa Casa de Lisboa vai "criar transparência" afirma Ana Jorge

Em entrevista à agência Lusa, quando a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) comemora 525 anos, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde e ex-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), admitiu que a instituição está a passar por "alguns constrangimentos", mas negou que isso possa vir a pôr em causa o trabalho social, nomeadamente junto das populações mais carenciadas.

"A Santa Casa já teve dias melhores do ponto de vista financeiro do que tem hoje em dia e estamos com alguns constrangimentos, mas não está a ser posta em causa a nossa atividade (...) junto daqueles que são o objeto da nossa intervenção social", apontou a provedora.

De acordo com Ana Jorge, que iniciou funções em maio, "houve algumas dúvidas encontradas" relativamente às contas de 2021 e 2022 que "é preciso esclarecer", sublinhando que as auditorias "são todo um processo para criar transparência".

"A auditoria vai permitir perceber como é que as coisas têm decorrido nos últimos tempos", considerou a responsável, garantindo que "todas as atividades de índole social são para manter".

Acrescentou que é importante esse esclarecimento tendo em conta que a instituição está a "gerir dinheiros públicos para os por em função daquilo que são as necessidades das pessoas".

"Aquilo que nós precisamos é de ter garantia que temos capacidade financeira para aguentar, mas isso a auditoria não vai influenciar em nada, e aquilo que podemos dizer é que de facto queremos e entendemos que é preciso transparência e poder garantir que tudo isto corre de uma forma transparente e honesta", disse Ana Jorge.

Se forem encontradas "deficiências", a instituição terá que "ter atenção a elas para as corrigir", assumindo como sua competência "tentar encontrar as soluções para a situação que irá ser revelada pelas auditorias", adiantou.

"Só depois delas terminadas [auditorias] é que poderemos perceber qual é o caminho, quais são as dificuldades. A Santa Casa tem que se manter porque é uma instituição demasiado importante", defendeu.

Relativamente à investigação que está a ser levada a cabo pelo Ministério Público sobre contratações externas, Ana Jorge disse que não é relativa ao mandato da mesa a que preside, defendendo que é preciso "aguardar com tranquilidade" o resultado da investigação antes de definir o rumo a seguir com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

No final do mês passado, o MTSSS pediu uma auditoria externa à Santa Casa Global, criada para gerir lotarias e jogos de apostas no mercado externo,

Em paralelo, está a ser feita uma reavaliação dos Relatórios de Gestão e Contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa relativos aos anos de 2021 e 2022.

No início deste mês, o Ministério Público disse que está a investigar contratações externas de funcionários na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, após ter recebido uma queixa de que entravam para o índice remuneratório mais alto.