Aumento com gastos energéticos está a custar 500 milhões por dia à Europa

Uma contabilização que Dan Jorgesen avisa que esta é uma crise a longo prazo e cheia de incertezas.





O objetivo passa agora por um acelerar a eletrificação da Europa e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. O Comissário citou medidas e iniciativas que alguns estados estão a tomar nesse sentido e garante que há fundos para apoiar essa transição mais rápida.





“Estes custos sentem-se aqui e agora em casas e empresas por toda a Europa. Mas o verdadeiro impacto desta crise é a longo prazo... Está a evoluir... É imprevisível”.“Isto deve ser um alerta e um ponto de viragem- a Europa deve afastar-se da dependência dos combustíveis fósseis e avançar rumo à autonomia energética limpa, porque agora é mais óbvio do que nunca. Energia limpa significa segurança. Significa acessibilidade e independência".Questionado sobre os apelos que têm surgido para um descongelamento das importações de energia russa, o Comissário diz que seria um grande erro. Percebeu-se que a Rússia usou a energia como arma contra a Europa, por isso devemos cortar essa dependência o mais rapidamente possível.