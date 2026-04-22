Economia
Guerra no Médio Oriente
Aumento com gastos energéticos está a custar 500 milhões por dia à Europa
O comissário europeu com a pasta da energia, Dan Jorgensen, alerta para o crescimento dos gastos energéticos no espaço dos 27. Uma fatura que aumentou 500 milhões de euros por dia desde que os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o irão, a 28 de fevereiro.
Uma contabilização que Dan Jorgesen avisa que esta é uma crise a longo prazo e cheia de incertezas.
O objetivo passa agora por um acelerar a eletrificação da Europa e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. O Comissário citou medidas e iniciativas que alguns estados estão a tomar nesse sentido e garante que há fundos para apoiar essa transição mais rápida.
Questionado sobre os apelos que têm surgido para um descongelamento das importações de energia russa, o Comissário diz que seria um grande erro. Percebeu-se que a Rússia usou a energia como arma contra a Europa, por isso devemos cortar essa dependência o mais rapidamente possível.
Tópicos