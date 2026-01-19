Aumento contínuo da riqueza dos multimilionários constitui ameaça à democracia, alerta a Oxfam





Os 12 bilionários mais ricos do mundo "detêm mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade", ou seja, cerca de quatro mil milhões de pessoas, refere a Oxfam no relatório sobre as desigualdades.

"Sem legitimidade democrática"

Círculo vicioso

"As medidas tomadas sob a presidência de Trump (...) beneficiaram os mais ricos em todo o mundo", sublinha o relatório da Oxfam, que apela a que o poder dos super-ricos seja refreado e "genuinamente" tributado, e também que sejam proibidos de financiar campanhas eleitorais.





No ano passado, os bilionários do mundo ultrapassaram os 3.000 pela primeira vez e a sua riqueza combinada ultrapassou os 18,3 biliões de dólares, estima a ONG. O valor das suas fortunas registou um aumento de 16,2%, três vezes mais rápido do que nos cinco anos anteriores, enquanto o declínio da pobreza abrandou desde o início da pandemia em 2020., sublinha a Oxfam.A organização calcula que os bilionários têm "4.000 vezes mais probabilidades de ocupar cargos políticos" do que os cidadãos comuns. Refere-se sobretudo aos EUA, onde a administração de Donald Trump inclui um grande número de bilionários.Em Davos, começaram ontem as manifestações contra a realização do Fórum e contra o Presidente dos EUA.No Fórum Económico Mundial, "as pessoas mais poderosas e mais ricas do mundo reúnem-se para discutir o nosso futuro, para tomar decisões, por exemplo sobre a economia ou o clima, que afetam o mundo inteiro, e fazem-no sem qualquer legitimidade democrática", afirmou Nathalie Rios, vice-presidente da Juventude Socialista Suíça.Centenas de manifestantes tinham saído à rua desde sábado para se deslocarem a Davos, vindos de outras comunidades da região. Apenas alguns dos manifestantes foram autorizados pelas autoridades a participar na manifestação de ontem., Amitabh Behar.