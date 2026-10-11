Aumento das propinas é medida de justiça social para ministro das Finanças

No programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Joaquim Miranda Sarmento afirma queno setor.Nesta entrevista garante que a partir de 2027 oaos fornecedoresO responsável pelas Finanças considera que ae adianta que o Governopara o pais.Assume na Antena 1 e no Jornal de Negócios que aque tenha sido abordado.Miranda Sarmento, o que terá implicações nos valores de redução da divida publica

No Conversa Capital, o Ministro das Finanças elogia a atitude responsável do PS, que espera possa manter-se na especialidade, até porque, diz, "seria inexplicável e irresponsável que por via de coligações negativas entre PS e Chega o país tivesse défice".





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Ribeiro Pinto, do Jornal de Negócios.

