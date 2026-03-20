Economia
Guerra no Médio Oriente
"Aumento de combustíveis é tempestade perfeita". Produtores agropecuários de Serpa lançam "grito de alerta"
O aumento do preço dos combustíveis vem piorar uma situação já difícil e no interior do Alentejo. Ouve-se um grito de alerta ao Governo a pedir apoios com brevidade, por parte da Associação de Produtores do Concelho de Serpa (APROSERPA).
Monte Novo dos Ababos
Ouvido pela Antena 1, João Revez, presidente da APROSERPA, que representa cerca de 1.400 produtores só neste municipio, fala de uma "situação dramática" de quem vive da produção de ovelhas e gado bovino, da produção de cereais e da agricultura de sequeiro - não esquecendo uma marca do concelho que é a produção de queijo de Serpa.
Fala também de uma "tempestade perfeita" com o aumento dos combustíveis e de fertilizantes, que se junta a outras preocupações anteriores, e a APROSERPA pede ao Governo medidas urgentes.