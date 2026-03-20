"Aumento de combustíveis é tempestade perfeita". Produtores agropecuários de Serpa lançam "grito de alerta"

O aumento do preço dos combustíveis vem piorar uma situação já difícil e no interior do Alentejo. Ouve-se um grito de alerta ao Governo a pedir apoios com brevidade, por parte da Associação de Produtores do Concelho de Serpa (APROSERPA).