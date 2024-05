Aumento do Complemento para Idosos . APRE aplaude mas pede pensão mínima de 600 euros

Antena 1 (arquivo)

A Associação dos Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRE) vê finalmente cumpridas as promessas de aumento do valor do Complemento Solidário para Idosos (CSI) e de exclusão dos rendimentos dos filhos para atribuição do CSI, anunciadas esta quinta-feira pelo Governo. Em declarações à Antena 1, a presidente da APRE, Maria do Rosário Gama diz que o aumento de 50 euros é bem-vindo, mas alerta que mais do que complemento deveria haver uma pensão de reforma mínima de 600 euros.